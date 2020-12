Kamer wil meer actie van Kaag tegen China

Den Haag

Hoewel minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) er niet voor voelt, wil de Tweede Kamer toch dat het kabinet Nederlandse kleding- en textielbedrijven in het Chinese Xinjiang gaat aanmoedigen om de regio te verlaten. Daar wordt de moslimminderheid Oeigoeren op grote schaal onderdrukt. Een meerderheid van de Kamer steunde dinsdag een motie van die strekking van GroenLinks. Vaak is het voor die bedrijven namelijk niet duidelijk of ze bijdragen aan mensenrechtenschendingen, aldus GroenLinks. Kaag zei eerder dat het ‘niet de rol van de overheid' is om de bedrijven daar aan te sporen om te vertrekken. China ligt internationaal onder vuur om de onderdrukking van de Oeigoeren. Ze moeten dwangarbeid in fabrieken en op plantages verrichten. Ongeveer een miljoen Oeigoeren zitten vast in heropvoedingskampen. <