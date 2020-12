Leefgeld bij schuld niet meer te laag

Den Haag

Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) heeft dinsdag aangekondigd dat de wet die dat regelt op 1 januari in werking treedt. De wet moet het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet simpeler maken. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen. Deze wordt nu nog vastgesteld op basis van gegevens die schuldenaren zelf aanleveren, zoals hun inkomen. In de praktijk gaat dat niet goed omdat mensen met schulden hun eigen financiële positie niet goed in kaart hebben en minder vaak reageren op verzoeken om informatie. Daardoor wordt het ‘leefgeld’ vaak te laag vastgesteld en kunnen mensen met schulden verder in de problemen komen.

