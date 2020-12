Geen versoepelingen, dus Kerst dit jaar in kleine kring

Nederlanders zullen Kerst dit jaar in kleine kring moeten vieren. Het aantal coronabesmettingen laat een versoepeling niet toe. Sterker nog: als de cijfers niet verbeteren, wil het kabinet nog vóór de Kerst strengere maatregelen aankondigen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland.

Den Haag

Die boodschap gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Rutte sprak van een ‘hard gelag’. Na een jaar van ‘verlies en rouw’ is Kerst dit jaar voor mensen ‘extra belangrijk’, stelde hij. ‘Dat geldt zeker voor families die iemand aan corona hebben verloren. Door corona zijn er bijna tienduizend lege stoelen aan de kersttafel.’

Drie weken geleden leken kleine versoepelingen rond Kerst reëel, aldus Rutte, zoals het toestaan van meer dan drie gasten van 13 jaar en ouder per dag. ‘Maar het gaat echt niet goed. Niet met de besmettingscijfers, niet met de ziekenhuisopnames. We hoopten op tien ic-opnames per dag te zitten. Ma..

