SP verlegen met beeld zwarte piet op partijraad

Het standpunt dat zwarte piet racisme is, hoort volgens SP'er Serena Rodenburg niet in de politiek thuis.

Serena Rodenburg is zich van geen kwaad bewust. Vrijdag had het SP-raadslid uit Zuidplas een huisbezoek waarbij ze optrad als zwarte piet. Er was geen tijd om af te schminken voordat daarna een besloten online-vergadering van de SP-partijraad begon. Dus logde ze verkleed in. Vervolgens zette ze haar camera uit om buiten beeld alsnog haar uitdossing te verwijderen.

Screenshots van haar verschijning gingen al snel rond onder partijgenoten. Sommige SP'ers reageerden boos, meldt De Kanttekening, dat de screenshot toegespeeld kreeg. ‘Ik vind dat anno nu echt niet meer kunnen’, reageert raadslid Robin van Kouteren uit Velzen.

Op Facebook uit Rodenburg zich als tegenstander van Kick Out Zwarte Piet, de beweging die strij..

