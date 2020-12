Senator Otten dubt over plek in Tweede Kamer

De Kiesraad heeft Henk Otten officieel tot lid van de Tweede Kamer benoemd. Maar de senator denkt voorlopig nog even na over wat hij gaat doen. ‘Het is een ingewikkelde puzzel.’

Den Haag

Otten werd vrijdag door de Kiesraad benoemd en heeft 28 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Hij kan in de Tweede Kamer de plek van Theo Hiddema innemen, die de fractie van Forum voor Democratie eind vorige maand verliet.

Zijn beslissing hangt van meerdere factoren af, zegt Otten. Bijvoorbeeld of zich nog meer ontevreden volksvertegenwoordigers van Forum bij zijn fractie in de Eerste Kamer aansluiten. Het gaat om het ‘totaalpakket, om maximale invloed'.

Otten heeft naar eigen zeggen ‘intensief contact’ met (ex-)volksvertegenwoordigers van Forum in de provincie en in de senaat. FvD in de Eerste Kamer is uiteengevallen. Van een aantal senatoren is nog onduidelijk wat ze gaan doen. <