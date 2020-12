Geen extra geld voor Expertisecentrum Euthanasie voor psychiatrische patiënten met stervenswens

Exterieur van het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek. In vergelijking met 2018 is het aantal euthanasieverzoeken bij het centrum met 15 procent toegenomen.

Den Haag

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het te vroeg om te bepalen of er extra geld naar het Expertisecentrum Euthanasie moet. Psychiatrisch patiënten staan momenteel twee jaar op de wachtlijst voordat hun verzoek door de voormalige Levenseindekliniek in behandeling wordt genomen. Uiteindelijk wordt de stervenswens in 9,5 procent van de behandelde verzoeken gehonoreerd. De rest wordt afgewezen, of de hulpvrager trekt zelf zijn verzoek in. Dat laatste gebeurt in 20 procent van de gevallen.

Deze cijfers tonen volgens GroenLinks aan dat het Expertisecentrum Euthanasie in dit soort gevallen niet vooral een stervenskliniek is, maar juist ook behandelaar van mensen met een complex psychiatrisch ziektebeeld. 'Een wachtlijst van tw..

