Partijraad SP beslist over het lot van jongerenclub ROOD

De SP organiseert vrijdag een extra partijraad, waar onder meer wordt gestemd over het lot van SP-jongerenclub ROOD.

Den Haag

Het partijbestuur en de jongerentak ROOD liggen al weken overhoop over de nieuwe voorzitter van ROOD, Olaf Kremerink. Hij wordt er door het partijbestuur van beschuldigd een ‘zolderkamercommunist’ te zijn. Het bestuur zette Kremerink uit de partij wegens banden met het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum, die door de SP als partijen worden gezien. De SP accepteert niet dat leden ook van een andere partij lid zijn, dus werd Kremerink met een aantal medestanders geroyeerd. Een van hen was Robin de Rooij, die later ook werd benoemd tot bestuurslid van ROOD.

Door het royement van Kremerink kan hij volgens het partijbestuur helemaal geen voorzitter van ROOD worden. Alleen SP-leden mogen lid worden van de jongerentak, maar toch werd Kremerink gekozen. Daarop besloot het partijbestuur in te grijpen. De geldkraan van ROOD werd dichtgedraaid en de ondersteuning werd opgeschort. ‘In feite bestaan we dan niet meer', zegt oud-ROOD-voorzitter Arno van der Veen.

Om de impasse te doorbreken, moet een ingelaste partijraad stemmen over onder andere het besluit van het partijbestuur om de banden op te schorten met ROOD. Uit stukken in handen van het ANP blijkt dat aan de partijraad wordt gevraagd of ze het optreden van het bestuur steunen. <