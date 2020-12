Extra steun van kabinet voor noodlijdende horeca

Het kabinet tast nogmaals diep in de zakken om te voorkomen dat grote groepen ondernemers in de horeca, de cultuursector en de evenementenbranche ten onder gaan in de ‘gedeeltelijke lockdown’. Die is inmiddels zeven weken van kracht en het einde is nog niet in zicht. Honderden miljoenen euro’s zijn nodig om een faillissementsgolf te voorkomen.