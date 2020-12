Minister zwijgt over afwijzing voorzitter toetsingscommissie

Den Haag

De minister was dinsdag door D66 naar de Tweede Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over zijn besluit. D66-Kamerlid Pia Dijkstra sprak van een ‘ernstige kwestie’ en stelde dat het zelden voorkomt dat een kandidaat die is voorgedragen door de toetsingscommissie door de minister wordt afgewezen. Dijkstra vraagt zich af of de eerdere werkzaamheden van Bontridder voor stichting De Einder – die voorstander is van zelfeuthanasie – een rol hebben gespeeld in dat besluit.

Grapperhaus zei dat omwille van de privacy van de betrokkenen over deze besluiten geen mededelingen worden gedaan. ‘Ik vind dat het belang van het individu hier zwaarder weegt.’ De minister zei dat het kabin..

