Minister houdt benoeming van rechter tegen

Minister Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid heeft de benoeming geblokkeerd van een rechter als voorzitter van een van de vijf toetsingscommissies voor euthanasie. Het is de eerste keer in bijna twintig jaar euthanasiewet dat een minister voor een dergelijke benoeming gaat liggen.

Den Haag

De kandidaat is een ervaren jurist: ­Miriam de Bontridder, plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam. Ze was tot 2019 ook bestuurslid van De Einder, de organisatie die mensen adviseert die zonder tussenkomst van een arts op legale wijze uit het leven willen stappen.

De Bontridder is voorstander van het recht op sterven en pleitte in een opiniestuk voor het legaliseren van de pil van Drion; ze stelde dat dit middel mensen rust geeft en juist aanspoort tot leven. Binnen De Einder stond ze erop dat alles binnen de wet gebeurde. Zo ontdeed ze zich bij haar aantreden van alle medewerkers die de door haar opgestelde zorgvuldigheidsnormen weigerden te ondertekenen.

Voor de toetsingscommissie vormde haar kandidatuur g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .