Excuses kabinet aan transgenders

Den Haag

In de oude Transgenderwet − ingevoerd in 1985 − konden mensen weliswaar hun geslacht laten veranderen in hun geboorteakte, maar alleen onder strenge voorwaarden. De voornaamste was een onomkeerbare geslachtsoperatie: mensen moesten hun lichaam zoveel mogelijk laten aanpassen door middel van bijvoorbeeld hormoonbehandelingen en borstprotheses. In feite werden veel mensen daardoor gedwongen tot sterilisatie en definitieve onvruchtbaarheid. Dat is in 2014 veranderd, onder meer vanwege een kritisch rapport van Human Rights Watch. Ook COC Nederland ageerde tegen de regel ‘dat je van staatswege in je lichaam moest laten snijden om ook voor de burgerlijke stand geaccepteerd te worden’.

deskundigenverklaring

Sindsdi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .