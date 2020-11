Kaag haalt uit naar PvdA en GL: niet buigen voor socialisten

Den Haag

Kaag refereert daarmee aan de wens van PvdA en GroenLinks om samen het kabinet in te gaan, het liefst met de SP en mogelijk D66 erbij. Maar de D66-leider lijkt weinig enthousiast over een mogelijke samenwerking met de socialistische partij. De SP heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de partij uit de euro wil, terwijl D66 juist de meest pro-Europese partij is. Ook wil D66 niet met partijen als Forum voor Democratie in zee, zei Kaag zaterdag opnieuw. ‘In tegenstelling tot VVD en CDA’ wil de partij nooit samenwerken met ‘nationaal-populisten met hun jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. Er zijn grenzen aan pragmatisme.’ Nederland heeft volgens de D66-voorvrouw juist behoefte aan ‘gematigdheid'.

Kaag sprak zich uit tegen de scheefgroei en inkomensongelijkheid in Nederland. Ook zijn er volgens haar nog te veel verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden, en is het opleidingsniveau nog te vaak afhankelijk van dat van iemands ouders. Verder zijn investeringen nodig in de publieke sector en om de CO 2 te verminderen. Ze wil plannen voor de langere termijn. ‘We kunnen niet blijven hangen in de coronamalaise.' <