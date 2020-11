Budget en cadetten voor Defensie

Het is het testament van de 'defensiedames' Ank Bijleveld en Barbara Visser. Maar de pijlers van de vandaag in de Tweede Kamer te bespreken Defensievisie 2035 zijn wankel.

Den Haag - Breda

Hopelijk staat het geluid in de aula van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda niet symbool voor de visie van minister Ank Bijleveld. Haar microfoon hapert en valt zelfs een keer op de grond. De minister - die op de KMA wordt aangesproken als ‘excellentie’- is medio november te gast om voor tientallen cadetten haar “Defensievisie 2035 – Vechten voor een veilige toekomst” toe te lichten.

Bijleveld heeft een onheilspellende boodschap: ‘We zijn niet voldoende in staat om de vijand aan te pakken.’ Defensie heeft behoefte aan budget en cadetten. De organisatie telt duizenden vacatures en kampt nog altijd met de gevolgen van jarenlange bezuinigingen. ‘Het kan niet zo zij..

