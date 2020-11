‘Antisemitisme? Het is ons wel’

‘Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet’, zei Thierry Baudet tegen een partijgenote die protesteerde tegen het antisemitisme bij Forum voor Democratie. De ondergang van de partij verliep zo snel en spectaculair, dat alleen ervaren waarnemers met een geoefend geheugen nog zicht hebben op wat vorige week precies is gebeurd bij Forum voor Democratie. Maar de uitspraak van Baudet – ‘Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet’ – zal niet snel vergeten worden. Hij markeert een omslag in de Nederlandse politiek van na de oorlog. In een partij die met twee zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is, en die bij de Statenverkiezingen van 2019 de grootste bleek, is Jodenhaat normaal geworden.

Antisemitisme en a..

