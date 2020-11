Senatoren en Statenleden keren Baudet de rug toe

De ontbinding van Forum voor Democratie zet in rap tempo door. Ook vier van de tien Eerste Kamerleden willen niets meer met partijleider Thierry Baudet te maken hebben en beginnen voor zichzelf. In FvD zelf houdt de machtsstrijd binnen het bestuur aan.

Amsterdam

‘Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen en kritiek niet gehoord wordt, is niet de onze. Wij nemen hier nadrukkelijk afstand van en stappen op’, aldus senator Bob van Pareren vrijdag in een verklaring op Twitter, mede namens zijn fractiegenoten Toine Beukering, Hugo Berkhout en Otto Hermans. Zij geven hun zetel niet op. ‘Met een schoon geweten zullen wij ons blijven inzetten in de Eerste Kamer.’

Nadat donderdag een reeks prominente FvD’ers vertrok, Joost Eerdmans en Annabel Nanninga voorop, is nu een ware uittocht van volksvertegenwoordigers gaande die namens FvD gekozen zijn, maar nu niet meer in de partij geloven. In Overijssel zijn vier van de vijf leden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .