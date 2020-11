De politiek moet bij nieuwe belastingplannen afleren om voor alles een aparte fiscale regeling op te tuigen

Jaarlijks keert de overheid voor zo’n 12,8 miljard euro aan toeslagen uit: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. Dit vertaalt zich in 7,5 miljoen toeslagen die worden uitbetaald aan 5 miljoen huishoudens.

Die toeslagen zijn een voorschot, en achteraf moet worden vastgesteld of mensen er inderdaad recht op hadden, en zo ja: klopte het bedrag? Bij ongeveer de helft van de 7,5 miljoen toeslagen is achteraf een correctie nodig. In 2016 waren er 2,3 miljoen terugvorderingen van bij elkaar 1 miljard euro, en 1,5 miljoen nabetalingen van opgeteld een half miljard euro.

Al in 2013 – het jaar waarin de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag begint te ontsporen – concludeert een belangrijke commissie dat bijna 90 procent van de huishoudens een toeslag ontvangt. Veel te veel, vindt men. ‘Doordat inmiddels bijna iedereen zijn eigen tegemoetko..

