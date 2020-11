Den Haag

‘Bizar en voor de kiezers zeer teleurstellend’, noemt vastgoedondernemer en conservatief christen Cor Verkade de week van Forum voor Democratie. ‘Ik ging ervan uit dat racistische en antisemitische elementen meteen verwijderd zouden worden, maar dat is klaarblijkelijk niet voldoende gebeurd.’ De uitspraken die FvD-oprichter Thierry Baudet zou hebben gedaan, onder meer over antisemitisme en complottheorieën over corona, zijn volgens Verkade schokkend en stuitend. ‘Het staat haaks op hetgeen ik lees in het programma van Forum en boeken van Thierry Baudet. Onbegrijpelijk.’

Verkade sprak de afgelopen jaren meermaals sympathie uit voor het Forum van Thierry Baudet. De ondernemer gaf financiële steun en verhuurt een Amsterdams grachtenp..

