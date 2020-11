Extra geld voor onbewaakte overgangen

Den Haag

De afgelopen jaren zegde de staatssecretaris al ruim 80 miljoen toe voor de aanpak van wat in spoorjargon een Nabo heet – een Niet Actief Beveiligde Overgang. Nog in juni van dit jaar maakte de staatssecretaris 15 miljoen extra vrij. Dat was een maand na een dodelijk ongeval in het Drentse Hooghalen. Daarbij kwam de machinist van een trein om het leven na een botsing met een tractor. De overgang bij Hooghalen werd daarna met spoed gesloten.

complex en duur

Er zijn in Nederland rond de 350 onbewaakte spoorwegovergangen. Drie jaar geleden werden daarvan 180 geselecteerd waar een grote kans op ongelukken bestond. Daarvan zijn er inmiddels 67 opgeheven. Gisteren was een van de twee overgangen aan de beurt in Santpoort-Zuid, waar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .