Arib weer naast Asscher in voorhoede PvdA-campagne

Den Haag

Na Arib volgen de zittende Kamerleden Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken. De Kamervoorzitter maakt er geen geheim van dat zij nog een kabinetsperiode hoopt door te gaan in dezelfde rol. Haar kansen lijken gunstig. In veel andere fracties nemen ervaren Kamerleden bij de komende verkiezingen afscheid, veel concurrentie blijft er daardoor niet over. De keuze van een voorzitter is uiteindelijk aan de nieuwe Tweede Kamer.

De meest verrassende zijinstromer (op plek 7) is Joris Thijssen, nu nog directeur van Greenpeace. Die organisatie bracht in het recente verleden ook politici als Diederik Samsom (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) voort. De hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst is Kati Piri, nu nog Europarlementa..

