'Dit is geen taak van de premier'

Den Haag

Een bewindspersoon die verkeerd of onvolledig geïnformeerd wordt door zijn ambtenaren maakt weinig kans zijn ambtstermijn heelhuids vol te maken. Die minister of staatssecretaris verstrekt dan immers – zonder dit te beseffen – onjuiste informatie aan de Tweede Kamer en neemt ook de verkeerde besluiten.

Wie Hans Vijlbrief een lange en vruchtbare politieke carrière toewenst, moet hopen dat de staatssecretaris van Financiën, onder meer belast met fiscale zaken, deze week goed naar zijn drie voorgangers heeft geluisterd. Uit de verklaringen die Frans Weekers, Eric Wiebes en Menno Snel voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hebben afgelegd, is een luid en duidelijk advies aan V..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .