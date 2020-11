Kennis over problemen bleef 'verdampen'

Tijdens de zevende dag van verhoren in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire komen staatssecretaris Van Ark en ex-staatssecretaris Snel aan het woord. Een van de vragen: hoe kon het dat het toeslagendrama ‘zolang in een dode hoek is blijven liggen’?

Amsterdam

‘Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe er over een periode van een aantal jaren zóveel kennis heeft kunnen verdampen’, roept Menno Snel woensdag uit aan het eind van zijn verhoor. De eind 2019 afgetreden staatssecretaris van Financiën kan er nog steeds niet over uit dat het twee jaar duurde voordat hij alle puzzelstukjes in de toeslagenaffaire bij elkaar had gevonden.

Zijn voormalige kabinetscollega Tamara van Ark, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken, snijdt ’s ochtends min of meer hetzelfde punt aan. De voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie, Chris van Dam, heeft er dan net zijn verbazing over uitgesproken dat het toeslagendrama ‘zolang in een dode hoek is blijven liggen&rsqu..

