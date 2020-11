Forum voor Democratie stevent af op een scheuring

Thierry Baudet probeert met een alles-of-niets-strategie de macht over Forum voor Democratie te heroveren. Alle bruggen richting zijn critici zijn verbrand. Een scheuring is onvermijdelijk.

Thierry Baudet zwaait nog even nadat hij de pers te woord heeft gestaan.

Den Haag

De al dagen voortwoekerende machtsstrijd binnen Forum voor Democratie blijkt woensdag toch nog verder te kunnen escaleren. Het is wederom Thierry Baudet die het lont in het kruitvat steekt. Liet hij eerder in de week zijn partij nog verbluft achter door plotseling zijn vertrek als lijsttrekker aan te kondigen, dit keer doet hij precies het omgekeerde: Baudet wil toch weer wel lijsttrekker worden.

Alleen zo kan ‘de ziel van de partij’ gered worden, zo wordt de voormalige partijleider de rest van de dag niet moe om te verkondigen. Er moet snel een lijsttrekkersverkiezing komen. En Baudet maakt geen geheim van de inzet: als hij wint, kunnen al zijn tegenstanders vertrekken. Het bestuur vliegt eruit, de lijst wordt opgesch..

