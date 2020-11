‘Nederland moet steviger optreden tegen christenvervolging’

Er heerst in Nederland schaamte om op te komen voor vervolgde christenen, constateert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Daardoor besteden bewindspersonen en Kamerleden volgens hem te weinig aandacht aan deze groep. Van Helvert roept politici in een initiatiefnota op een objectievere houding aan te nemen.

Amsterdam

Toen Martijn van Helvert (CDA) vier jaar geleden voor het eerst debatteerde in de Tweede Kamer over onderdrukte minderheden, viel hem iets op. Zodra hij begon over vervolgde christenen, werd hij onderbroken door collega-Kamerleden. ‘Ze vroegen mij direct: ‘Komt u naast christenen ook op voor moslims, lhbti’ers en andere vervolgde groepen?’’

Dat is opvallend, vindt Van Helvert. ‘Want andersom gebeurt het niet. Ik stelde ooit Kamervragen over twee homo’s die in Indonesië stokslagen hadden gekregen, maar niemand die mij toen vroeg of ik de christenen niet was vergeten.’ Het illustreert volgens het CDA-Kamerlid de ‘terughoudendheid’ om op te komen voor onderdrukte christenen. ‘Het is wereldwijd de grootste vervolgde groep, ..

