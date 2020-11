Ravage bij Forum niet te overzien

Het ergste is achter de rug. Dat is dinsdag vroeg op de middag nog even het gevoel binnen Forum van Democratie (FvD). Na de dagen van opstand en machtsstrijd lijkt het stof neergedaald. De partij kan wonden gaan likken. Een illusie, zo blijkt als Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib rond drie uur het woord neemt. Openingszin: ‘Ik heb vandaag een brief gekregen van de heer Hiddema.’