Linkse partijen kritisch op uitzondering kerken bij mondkapjesplicht

Linkse partijen zijn niet te spreken over de uitzonderingspositie van kerken en moskeeën bij het dragen van mondkapjes. Onder meer GroenLinks, PvdA en D66 stellen dat de godsdienstvrijheid niet in het gedrang komt door een mondkapjesplicht. Maar volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) heeft de uitzondering daarmee helemaal niet mee te maken.

Den Haag

Het kabinet moet één lijn trekken, vindt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. De coalitiepartij snapt niets van de uitzonderingspositie van religieuze instellingen bij de mondkapjesplicht die vanaf 1 december in het hele land gaat gelden. ‘Die uitzondering roept veel onrust op – er is discussie over. Vormt het dragen van een mondkapje écht inbreuk op de geloofsvrijheid?’

Ook andere partijen uitten dinsdag in het debat over de mondkapjesplicht hun onvrede over de speciale positie van kerken. ‘Het kabinet is niet consistent’, concludeert Suzanne Kröger (GroenLinks). Ze erkent dat kerken veel voorzorgsmaatregelen nemen, maar dat doen andere instellingen volgens haar ook. ‘Waarom moet je in een theater wel een mondkapje dragen,..

