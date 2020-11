Euthanasieregels zijn niet verruimd, zegt minister De Jonge

De regels voor euthanasie bij dementie zijn niet verruimd. Alleen het voorlichtingsmateriaal is aangepast naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

Den Haag

Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in de Tweede Kamer. Afgelopen week hebben de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) een aanpassing van hun Euthanasiecode gepresenteerd. Daarin staat dat een schriftelijke wilsverklaring niet juridisch perfect in elkaar hoeft te zitten, dat bij vergevorderde dementie de doodswens niet hoeft te worden herbevestigd, en dat een slaapmiddel mag worden toegediend voorafgaand aan de euthanasie.

Volgens De Jonge was het altijd al zo dat als iemand zijn wil niet meer kan uiten, een eerdere schriftelijke wilsverklaring in de plaats kan komen van een mondelinge verklaring. 'De arresten geven helderheid over die regelgeving.'

