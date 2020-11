Thierry Baudet wordt geen lijsttrekker van Forum voor Democratie. Dat maakte hij maandagavond bekend. Zijn vertrek is het gevolg van conflict over de aanpak van rechts-radicale leden van de partij en haar jongerenbeweging. De partijtop vergaderde maandagavond over de crisis.

Baudets vertrouweling Freek Jansen kwam deze lente in opspraak, toen HP/ De Tijd onthulde dat hij de Holocaust relativeerde en het economisch beleid van nazi-Duitsland prees. De laatste weken bleek dat diverse leden van de jongerentak JFvD, geleid door Jansen, antisemitische en homofobe uitlatingen deelden in WhatsApp-groepen. Op de kandidatenlijst bezet Jansen de zevende plek.

Binnen FvD klonk de roep om een onafhankelijk onderzoek naar de jongerenbeweging. Dat kwam e..

