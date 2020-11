Moskee moet inzicht geven in geldstromen

Burgemeesters en het Openbaar Ministerie krijgen het recht inzage te vragen in de financiering van instellingen die geld ontvangen van buiten de Europese Unie. Toezicht op buitenlandse geldstromen, naar bijvoorbeeld de organisaties achter moskeeën, moet voorkomen dat instellingen dit geld krijgen om aan te zetten tot haat, discriminatie of intolerantie.

Den Haag

De wet die dit mogelijk maakt, is maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. De parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (Pocob) van de Tweede Kamer, onder voorzitterschap van CDA-Kamerlid Michel Rog, concludeerde in juni dit jaar dat er sprake is van ongewenste beïnvloeding als gevolg van buitenlandse geldstromen naar instellingen in Nederland. Het eindrapport had als titel ‘(On)zichtbare beïnvloeding’.

De mogelijkheid van een wet was ook al opgenomen in het regeerakkoord uit 2017. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) geeft als motivering bij het wetsvoorstel: ‘Organisaties die openstaan voor dit soort donaties mogen daar niet zomaar mee wegkomen.&rsqu..

