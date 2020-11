Hoe GroenLinks het zichzelf moeilijk maakt

GroenLinks is bezig met een reddingsactie voor een van haar Kamerkandidaten. Kauthar Bouchallikht ligt onder vuur vanwege haar Europese bestuursfunctie bij FEMYSO, een organisatie die wordt gelinkt aan de Moslimbroederschap.

Den Haag

GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht strijdt naar eigen zeggen voor groene idealen en radicale gelijkwaardigheid. Maar al twee weken is er gedoe over de kandidatuur van de 26-jarige moslima. GroenLinks noemt Bouchallikht een 'indrukwekkende nieuwkomer' met roots bij de FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib. Maar één aspect liet de partij onbenoemd: dat Bouchallikt ook vicevoorzitter is van FEMYSO, een Europese koepel van diverse islamitische jongerenorganisaties.

Het probleem met FEMYSO is dat die beweging in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap, een conservatief-islamitische beweging die een groot soennitisch rijk als ideaal heeft. De broederschap zegt vredelievend te zijn, maar wor..

