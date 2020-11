Schaamte over missers in toeslagenaffaire

Den Haag

Een vergeeld ambtelijk document is soms als een onbetrouwbaar rotje dat je jaren na aankoop op zolder terugvindt en dat dan alsnog in je gezicht ontploft. Eric Wiebes en Lodewijk Asscher zakken maandag waarschijnlijk het liefst door de grond als de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hen confronteert met hun schriftelijke blunders. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stelt in juli 2017 de volgende Kamervraag aan toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën: ‘Zijn er ouders […] die onnodig grote schade geleden hebben van het abrupt stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag in 2014?’ Wiebes antwoordt twee maanden later: ‘Daar is niets van gebleken.'

Zeer merkwaardig, w..

