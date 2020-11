Baudet onder vuur wegens racisme bij jongerenclub

Prominente senatoren en europarlementariërs van Forum voor Democratie willen dat partijleider Thierry Baudet harder optreedt tegen racisme en antisemitisme binnen jongerenclub JFVD. Het is voor het eerst dat zoveel partijgenoten openlijke kritiek uiten op de aanpak van de FVD-top.

Den Haag

De onrust is ontstaan na nieuwe onthullingen over het extremisme binnen Jongeren Forum voor Democratie (JFVD), de jongerenafdeling die onder leiding staat van Freek Jansen, een naaste medewerker van Baudet en nummer zeven op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het Parool kwam dit weekend met nieuwe onthullingen over de antisemitische complottheorieën en andere extremistische ideeën die leden van JFVD met elkaar delen op sociale media.

De Volkskrant meldde vorige week al dat klokkenluiders die alarm sloegen over het extremisme binnen de jongerenclub zijn geroyeerd door het JFVD-bestuur onder leiding van Jansen. De personen die zich schuldig maakten aan racistische en nazistische uitingen bl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .