Asscher heeft veel uit te leggen in toeslagenaffaire

Eric Wiebes en Lodewijk Asscher als staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken in 2016 in het regeringsvak in de Tweede Kamer.

Den Haag

De eerste verhoorweek van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd. Eén daarvan is dat het niet verstandig is uitvoering en wetgeving bij verschillende ministeries onder te brengen. De toeslagenaffaire leert dat zo’n scheiding niet bijdraagt aan het probleemoplossend vermogen van de ambtenarij. Voor de topambtenaren die vorige week in het verhoorbankje plaatsnamen heeft die bureaucratische aberratie achteraf alsnog een voordeel: die maakt het een stuk makkelijker iemand anders de schuld in de schoenen te schuiven.

De handen gingen maar beperkt in eigen boezem. De meeste getuigen gaven weliswaar toe dat ze bepaalde dingen anders hadden moeten aanpakken, maar de h..

