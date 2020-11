CU-leider Segers haalt uit naar de VVD. ‘Wie op Rutte stemt krijgt er een stuk of 35 liberalen bij’

Utrecht

De lijsttrekker zei tijdens een online partijcongres grote waardering te hebben voor hoe Mark Rutte Nederland door de coronacrisis probeert te loodsen. Maar ‘wie op Rutte stemt krijgt er een stuk of 35 liberalen bij. Vaak kunnen we goed met hen samenwerken. Maar dat zijn ook 35 Kamerleden die als wij pleiten om de kinderen vanuit de modder van Moria nu snel hier op te vangen, daartegen stemmen. Die aarzelen bij de zorg voor de schepping. Die ons individualistische belastingstelsel zo ongeveer hebben uitgevonden. En die als het gaat over vaccinatiedrang of zelfs - dwang soms helemaal niet zo liberaal zijn’, wees de lijsttrekker op de ‘indirecte vaccinatieplicht waar de VVD nu over nadenkt.

Segers zei dat hij daar bij de ko..

