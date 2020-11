Organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten maken zich zorgen over maatregelen die officieel worden genomen om het coronavirus te bestrijden, maar in feite de rechtsstaat onder druk zetten.

Den Haag

Ze komen daarom met een aantal aanbevelingen voor minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), zoals het steunen van lokale mensenrechtenorganisaties en het openstellen van ambassades voor critici. Het initiatief voor deze oproep ligt bij de christelijke ontwikkelingsorganisatie Tear, maar acht andere organisaties, waaronder Amnesty International en PAX, hebben zich hierbij aangesloten.

Het is belangrijk om juist nu aandacht te vragen voor maatregelen die de rechtsstaat ondermijnen, zegt Manuel Voordewind, die lobbyist is bij Tear. ‘Verschillende landen hebben onder het mom van corona maatregelen ingesteld die de maatschappelijke ruimte beperken. Maar wat doen ze wanneer corona weer voorbij is? We..

