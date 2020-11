Kabinet maakt twee miljoen vrij voor kinderen die opgroeien in armoede

Het kabinet maakt volgend jaar eenmalig twee miljoen euro extra vrij voor steun aan kinderen die opgroeien in armoede. Dat gebeurt na een voorstel van GroenLinks en ChristenUnie dat Kamerbreed wordt gesteund.

Den Haag

Dat werd donderdag duidelijk tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

Door corona komen meer gezinnen in financiële problemen, aldus GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema. Armoede onder kinderen blijft vaak verborgen, stelt hij. ‘Het is belangrijk dat zij ook gezien worden en dat alle kinderen mee kunnen doen.’ Eind vorig jaar stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat circa 9 procent van alle kinderen tot 12 jaar opgroeit in armoede.

Het extra geld gaat naar vier organisaties die zich via het platform Sam& inzetten voor kinderen in armoede. Ouders met weinig geld kunnen daar terecht zodat hun kinderen kunnen meedoen aan activiteiten zoals sport of het vieren van een verja..

