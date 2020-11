'Ik ken de specifieke casussen niet'

De derde verhoordag van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft woensdag meer weg van een tribunaal dan van een parlementair onderzoek. In de beklaagdenbank zitten drie topmanagers die tussen 2010 en nu de leiding hadden over de uitkeringsfabriek van de Belastingdienst.

Den Haag

De commissieleden ondervragen met name voormalig directeur-generaal Peter Veld en oud-directeur Toeslagen Gerard Blankestijn op zeer agressieve toon. Agaath Cleyndert, die pas in december 2018 aan het roer kwam van het veel bekritiseerde belastingonderdeel, krijgt een iets vriendelijker behandeling. Zij was er immers nog niet bij toen de fraudejacht op kinderopvangtoeslagontvangers ontspoorde. Cleyndert kon na haar aantreden alleen nog de scherven oprapen. Hoewel: de commissie heeft ook nog wel wat kritische vragen bij de manier waarop ze dat heeft gedaan.

De frustratie en irritatie druipen er van beide kanten vanaf, als Veld en Blankestijn hun kant van het verhaal willen vertellen. Als ze antwoorden op vragen of iets willen uitle..

