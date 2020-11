Heeft de ChristenUnie met stem tegen ‘anti-homoverklaringen’ de vrijheid van onderwijs te grabbel gegooid?

De SGP wil vechten voor de onderwijsvrijheid, maar heeft daarvoor juist CDA en ChristenUnie nodig - ondanks verschillend stemgedrag over de 'anti-homoverklaring'.

SGP-leider Kees van der Staaij en zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers. Zij stemden verschillend over een einde aan schoolverklaringen die homoseksualiteit afwijzen.

Den Haag

'Het is feitelijk onjuist dat de klassiek-christelijke visie op huwelijk en seksualiteit mensen met een homoseksuele geaardheid afwijst.' Die zin in de stemverklaring van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is voor zijn partij cruciaal. Dinsdag stemden de staatkundig-gereformeerden als enige fractie tegen een motie waarin wordt gevraagd een einde te maken aan verklaringen die ouders van leerlingen bij sommige scholen zouden moeten tekenen, en waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. 'Anti-homoverklaringen' heten ze al snel.

Maar zulke verklaringen bestaan niet, en zelfs al zouden ze bestaan, dan nóg betekenen ze voor de SGP niet dat mensen met een homoseksuele geaardheid worden afgewezen. Dat onderscheid is moeilij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .