Minister Hugo de Jonge: ‘Er komt geen indirecte vaccinatieplicht’

Er komt geen ‘indirecte vaccinatieplicht’ in Nederland, waarbij mensen die zich niet laten inenten geen toegang zouden krijgen tot bepaalde gebouwen. Dat verzekerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in het periodieke coronadebat. Wel kunnen mensen die al gevaccineerd zijn een tijd meer vrijheden krijgen dan anderen.

Den Haag

Vrijheidsbeperking van vaccinatieweigeraars is volgens De Jonge onwenselijk én onwettig. De coronaminister vindt het belangrijk daarover helder te zijn omdat mensen kunnen schrikken van zulke scenario’s. ‘En dat komt de vaccinatiebereidheid niet ten goede.’

Premier Mark Rutte liet zich woensdag minder stellig uit. Een indirecte vaccinatieplicht is volgens hem ‘een heel fundamenteel en ethisch’ vraagstuk. Rutte vindt het verstandig om na te denken over een situatie waarbij een deel van de bevolking zich niet laat vaccineren. ‘Het kabinet is niet voor dwang, maar je kunt mensen wel indirect stimuleren. Daarop beraden we ons momenteel.’

Volgens beide bewindspersonen is het goed denkbaar dat gevaccineerde mensen tijdelijk meer vrijhede..

