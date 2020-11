GroenLinks wil naar Belgisch voorbeeld gratis vijfrittenkaart voor trein als corona-goedmakertje

Den Haag

Ze brengt een motie daartoe vandaag in tijdens de besprekingen over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Groen Links is op het idee gebracht door een soortgelijk initiatief dat in België is genomen. Bijna 3,6 miljoen Belgen vroegen de ‘Hello Belgium Railpass’ aan die recht geeft op twee gratis treinritten per maand, van oktober tot en met maart 2021. Brussel hoopt dat de kaart de toeristische, commerciële, recreatieve en culturele sectoren steunt omdat het burgers aanspoort ‘om met de trein ons mooie land te ontdekken of te herontdekken’.

Kröger denkt dat de vijf gratis treinritjes de Nederlander weer kan verleiden om weer in de trein, bus, metro en tram te stappen. Nadat het land ..

