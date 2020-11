Politiek-filosoof Sandel vindt in Bijbelboek Job oplossingen voor onvrede in democratische landen

Het is alweer tien jaar geleden dat het boek Diplomademocratie verscheen. Nederland, zo stelden de bestuurskundigen Mark Bovens en Anchrit Wille, wordt geregeerd door hoogopgeleiden. De Tweede Kamer bestaat voor negentig procent uit hogeropgeleiden. En dat is een probleem, vonden de auteurs. Want veel lager, beter gezegd, praktisch opgeleide mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door de gekozen volksvertegenwoordigers.

Ik heb dat boek destijds gelezen en besproken, maar ergens kon ik niet helemaal plaatsen wat precies het probleem was. Bij het lezen van het recent uitgekomen boek van de wereldberoemde Amerikaanse politiek-filosoof Michael J. Sandel, De tirannie van verdienste, vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar. Het knappe van Sandel is dat hij niet alleen komt aanzetten met een berg aan cijfers en statistieken, hij weet alles keurig in het gelid te zetten en vervolgens grote lijnen te trekken. Zijn totaalplaatje geeft veel inzicht in de maatschappelijke onvrede in tal van landen, niet in de laatste plaats Nederland.

We spreken veel over maatschappelijke onvrede, de kloof, en de opkomst van populisten in de politiek. Je kunt er eindeloos over de..

