PvdA en ChristenUnie willen een eind maken aan ‘woekerrentes’ bij postorderbedrijven

Den Haag

De twee partijen dienen hiervoor vandaag een voorstel in tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. Het voorstel is onderdeel van een plan om armoede en schulden tegen te gaan. De partijen verwachten dat een meerderheid in de Tweede Kamer hun voorstel steunt. De Kamer heeft zich afgelopen voorjaar ook al kritisch uitgelaten over woekerrentes bij postorderbedrijven.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft de maximale rente bij deze bedrijven vanwege de coronacrisis tijdelijk al verlaagd van 14 naar 10 procent. Wat ChristenUnie en PvdA betreft gaat die rente echter nog verder naar beneden. Gedacht wordt aan een maximale rente van 7 procent.

PvdA en ChristenUnie vinden dat de huidi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .