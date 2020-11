Den Haag

Voor de vuurwerkbranche ligt 40 miljoen euro klaar ter compensatie van de financiële schade. Afstekers moeten 100 euro boete betalen en krijgen een aantekening op hun strafblad.

‘Het is ontzettend jammer', aldus premier Mark Rutte. ‘Heel veel mensen hebben er gewoon lol in. Maar ze zien nu denk ik ook in dat het zo even beter is.' Het verbod is nadrukkelijk eenmalig en is vooral bedoeld om de handhaving makkelijker te maken en de ziekenhuizen ten tijde van de coronapandemie niet nog zwaarder te belasten. De nieuwjaarsnacht is traditiegetrouw een van de drukste momenten in de acute zorg. Vorig jaar werden 385 mensen op de spoedeisende hulp behandeld wegens vuurwerkverwondingen. Nog eens negenhonderd mensen ..

