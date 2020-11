Kamer tast naar middel tegen intolerantie

De Tweede Kamer is unaniem geschokt door de nieuwste golf van radicaal-islamitisch geweld in Europa en vraagt om oplossingen van het kabinet. In de Kamer zelf lopen die oplossingen intussen mijlenver uiteen.

Den Haag

De onthoofding van een leraar in Parijs. De moord op drie kerkgangers in Nice. Het doodschieten van vier voorbijgangers in Wenen. Een ondergedoken docent in Rotterdam, een ander bedreigd in Den Bosch. Allen slachtoffer van islamitische intolerantie. Premier Rutte zei donderdag in de Kamer dat het elke keer opnieuw voelt als ‘een stomp in de maag’. Dat vindt ook de Kamer, maar verder varen alle fracties hun eigen koers. Van ‘een herziening van de vrijheid van onderwijs’ (D66 en PvdA) tot de verdediging van een petitie die vraagt om een verbod op godslastering (door Farid Azarkan van DENK).

‘Zo’n petitie, kort na een terreuraanslag, als mensen in rouw zijn’, hekelde Kees van der Staaij (SGP)..

