Het spiegelpaleis van Thierry Baudet

Eens maakten de medewerkers van Forum voor Democratie een personeelsuitje. Een van de attracties was een handlezeres. Belangstellenden konden haar hun hand laten zien, waarna zij hun de toekomst voorspelde. De meeste vrouwelijke deelnemers waren nieuwsgierig naar hun toekomstige relaties.

Forum-leider Thierry Baudet wilde wat anders weten: was er een rol voor hem weggelegd als minister-president? De handlezeres bestudeerde zijn hand, en zei dat ze visioenen vol bloed zag. Het zou slecht met hem aflopen. Baudet was zichtbaar van slag, schrijven de journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen in hun boek over de wording van Thierry Baudet, Mijn meningen zijn feiten. Opmerkelijk detail: de Amsterdamse grachtenkelder waar de handlezer..

