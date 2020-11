'Asielzoekers voor Kerst uit Moria in Nederland'

Het kabinet hoopt dat honderd asielkinderen en kwetsbare asielzoekers uit het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, dat begin september afbrandde, voor Kerstmis in Nederland zijn.

Den Haag

Dat is tot nog toe niet gelukt, omdat de Griekse overheid nog geen informatie aanleverde over de betrokkenen, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in de Tweede Kamer. Nederland gaat ze daarbij helpen.

De overgang naar Nederland hangt volgens haar niet alleen af van de Grieken, maar ook van de lockdown in dat land. Dat kan ook obstakels opleveren. PvdA en GroenLinks drongen aan op meer urgentie bij Broekers om druk te zetten op de Grieken de dossiers aan te leveren. De staatssecretaris zei er al van alles aan te doen, maar dat de Griekse procedure lang duurt omdat die zorgvuldig moet gebeuren. Zo is er volgens haar veelvuldig contact over en gaan deskundigen uit de asielketen naar Griekenland om te helpen.

Het kabinet had onder druk van de Tweede Kamer na de brand toegezegd dat er vijftig asielkinderen onder de 14 jaar en vijftig kwetsbare asielzoekers naar Nederland mogen komen. Ook andere Europese landen willen asielzoekers opnemen uit het kamp, waar zeker 13.000 mensen verbleven toen de brand toesloeg. Volgens Broekers hebben ook zij nog geen asielzoekers ontvangen. Duitsland zou al wel mensen uit Moria opvangen, stelden enkele partijen. De staatssecretaris zal vrijdag uitzoeken waarom het hun wel zou lukken.

Voor de Kerst moeten ook de drie opvanghuizen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers op het Griekse vasteland goed in werking zijn, zei Broekers. Nederland wil de asielkinderen niet hier opvangen, maar wel bijdragen aan de opvang en begeleiding in Griekenland. Deze opvang was al eerder toegezegd en staat los van de brand. Het gaat vooral om asielkinderen die zijn overgebracht van de eilanden, waar ze aankwamen, naar het vasteland. <