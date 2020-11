De kwestie-Slob leidt tot veel ergernis in de coalitiekring, die toch al onder druk staat

Den Haag

In 2012 was het Arie Slob die als eerste ChristenUnie-leider zei dat een samenwonende homo van harte welkom is om politiek actief te worden binnen zijn partij. In diezelfde periode probeerde hij een oud-jongerenvoorzitter die vanwege zijn homoseksuele geaardheid wilde overstappen naar het CDA, bij de ChristenUnie te houden. Maar nu - acht jaar later - hangt er rond de huidige bewindsman van Onderwijs ineens het beeld dat hij orthodox-christelijke scholen ruimte wil geven voor homovijandig beleid.

Reden: zijn uitleg - maandag - van het recht van (bijvoorbeeld reformatorische) scholen om identiteitsverklaringen op te stellen. Slob zou volgens sommige media zelfs zijn ‘teruggefloten’ door collega-ministers, waarna hij dinsdag met een..

