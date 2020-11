Tweede Kamer wil steun voor sekswerkers tijdens coronastop

De overheid moet onderzoeken of sekswerkers voldoende financiële ondersteuning krijgen nu ze vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet mogen werken. En als dat niet het geval blijkt, dan moet er voldoende steun komen voor deze groep.

Den Haag

Een oproep hiertoe van de ChristenUnie krijgt unaniem steun van de Tweede Kamer. De aanscherping van de maatregelen die vorige week inging, betekende dat alle prostitutieramen twee weken dicht moesten. De ramen vallen in de categorie ‘seksinrichting’, net als seksclubs, privéhuizen en erotische massagesalons. Tippelzones en escorts vallen er niet onder.

Tijdens de lockdown die in maart werd ingesteld, was sekswerk ook niet toegestaan. Toen konden veel sekswerkers geen beroep doen op de bestaande steunmaatregelen, zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. 'Dat leidde ertoe dat prostituees noodgedwongen onder onveilige omstandigheden moesten doorwerken of nog afhankelijker werden van een pooier. Dat k..

