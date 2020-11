Twee miljoenvoor vrijheid van godsdienst

Den Haag

De partijen dienen hiervoor vandaag een motie in tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken. Deze kan rekenen op meerderheidssteun dankzij coalitiegenoten D66 en VVD. Het geld is bestemd voor het werk van Ahmed Shaheed, de Speciale Rapporteur voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging van de Verenigde Naties (VN). ‘We mogen niet wennen aan berichten over christenvervolging. Er moet actie komen’, licht Tweede Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA toe. ‘De maatschappij heeft een belangrijke rol om de nijpende situatie waarin christenen wereldwijd verkeren aan te pakken.’

ChristenUnie en CDA willen dat de twee miljoen extra wordt toegekend aan het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten, wa..

