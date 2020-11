Minister Slob (Onderwijs) toch kritisch over verklaringen refo-scholen

Den Haag

‘Het is de vrijheid van scholen om eigen opvattingen te hebben. Maar als van ouders wordt gevraagd homoseksualiteit af te wijzen en dus de seksuele identiteit die leerlingen hebben af te wijzen, is dat een brug te ver’, zei de minister dinsdagmiddag. ‘Elke leerling moet zich op school veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn.’ De bewindsman gaat onderzoeken wat er precies staat in de verklaringen die reformatorische scholen van ouders vragen. Wanneer dat nodig is, wil hij de wet hiervoor aanpassen.

Slob kreeg stevige kritiek op zijn eerdere uitspraken, maandag tijdens een Kamerdebat. Daarin kwamen de verklaringen die reformatorische scholen geregeld vragen ter sprake. Slob zei tijdens het debat dat reformatorische scholen op b..

