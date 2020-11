Kamer eist dat minister Slob optreedt tegen refo-scholen die homoseksualiteit afkeuren

Minister Arie Slob (Onderwijs) ligt onder vuur in de Tweede Kamer. De minister stelt dat reformatorische scholen de vrijheid hebben ouders om een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afkeuren. Een Kamermeerderheid wil dat de minister een eind maakt aan de verklaringen.

Een Kamermeerderheid van in elk geval VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks eist dat minister Arie Slob (Onderwijs) een eind maakt aan zulke verklaringen. De partijen reageren daarmee op een bericht in Trouw over reformatorische scholen die zulke verklaringen van ouders vragen. Zonder die verklaring krijgen hun kinderen geen toegang tot de school, schrijft de krant. De partijen vinden dit ‘volstrekt onacceptabel’.

Dat reformatorische scholen zo’n verklaring eisen kan gevolgen hebben voor de sociale veiligheid van jonge kinderen, aldus SP-Kamerlid Peter Kwint die het voorstel indiende om een eind te maken aan dergelijke verklaringen. ‘De wetenschap dat jouw school zo’n verklaring vraagt en de w..

